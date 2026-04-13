Подмосковные активисты объехали с подарками 8 городов за пасхальную неделю

В течение пасхальной недели активисты Молодой Гвардии Единой России Московской области провели масштабную акцию поддержки — с куличами, творческими мастер-классами и живым общением они побывали в госпиталях, реабилитационных центрах и детских учреждениях в восьми городских округах региона. Об этом сообщила пресс-служба Молодой Гвардии.

Маршрут охватил Серпухов, Химки, Ступино, Домодедово, Лыткарино, Электросталь, Волоколамск и Подольск. В каждой точке — своя история. В химкинский госпиталь № 119 ФМБА России военнослужащим на реабилитации передали освященные куличи. В реабилитационный центр «Ясенки» в Домодедово приехали пообщаться с постояльцами: за чашкой чая один из бойцов попросил помочь с инвалидной коляской — вопрос уже взят в работу. В Электростали раненые бойцы в ЦМСЧ № 2 получили куличи и свежие фрукты, в Подольске молодогвардейцы навестили защитников и медицинский персонал областной клинической больницы.

Параллельно шла работа с детьми и активистами. В Лыткарино провели творческий мастер-класс для детей участников СВО, в Волоколамске устроили пасхальное занятие в детском саду. В Ступино встретились с волонтерами, которые ежедневно помогают семьям военнослужащих.

«Пасхальная неделя для нас — это не один день и не одна акция. Мы специально объехали весь регион, чтобы праздник дошел до каждого, кто сейчас особенно нуждается в поддержке: до тех, кто восстанавливается после ранений, до детей, чьи папы и братья на службе, до волонтеров, которые работают без выходных. В Домодедово боец прямо на встрече попросил помочь с коляской — мы сразу взяли это в работу. Вот ради таких моментов и стоит ехать» — отметила руководитель Молодой Гвардии Единой России Московской области Диана Алумянц.

На протяжении всей пасхальной недели молодогвардейцы также продолжали поддерживать храмы Подмосковья. Молодая Гвардия планирует продолжить адресную работу с госпиталями, реабилитационными центрами и семьями участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.