Подмосковные активисты «Движения первых» провели интерактивную программу для детей

Активисты «Движения Первых» продолжают проводить каникулы и свободное время с пользой, реализуя добрые инициативы и поддерживая тех, кто нуждается в заботе. В ноябре учащиеся посетили детский медицинский центр имени Л. М. Рошаля, где организовали насыщенную интерактивную программу для детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Мероприятие было организовано Движением Первых Московской области при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области, министерства образования региона и детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля. Оно направлено на развитие у детей и подростков культуры добровольчества и осознание важности социальных инициатив в рамках направления «Благо твори!». Участники учатся помогать другим и развивают свою ответственность.

«Такие визиты способствуют развитию у ребят чувства ответственности и умения поддерживать тех, кто находится на пути восстановления. Добрые дела объединяют и формируют атмосферу взаимопонимания, что особенно важно в современном обществе», — отметила председатель регионального отделения Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Первое мероприятие состоялось 18 ноября и собрало 16 активистов — десять ребят из центра творчества города Красногорска и шесть членов Совета Первых из Электростали, Серебряных Прудов, Дмитрова, Королева, Можайского района и Волоколамска.

20 ноября в центр приехали 13 активистов: десять представителей центра творчества Красногорска и три участника совета первых из Дмитрова, Королева и Щелкова.

Активисты организовали для детей разнообразные активности, направленные на развитие, общение и создание дружеской атмосферы. В программу вошли настольные игры, флешмобы, подвижные игры, задания на развитие мелкой моторики и познавательная викторина.

В ведомстве добавили, что в рамках проекта «Добрые каникулы с Первыми Подмосковья» активисты продолжат посещать учреждения социальной сферы по всему региону, проводя образовательные, развлекательные и поддерживающие программы. Школьников ждут поездки в Семейный центр «Гармония» в Лотошино, Семейный центр помощи семье и детям «Преображение» в Егорьевске и другие места.

Эта инициатива предоставляет детям и взрослым возможность пообщаться с активистами, участвовать в увлекательных занятиях и ощутить атмосферу поддержки и доброжелательности. Участники Движения Первых получают ценный опыт и возможность внести свой вклад в развитие культуры добровольчества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», – сказал глава региона.