Подмосковные активисты «Движения Первых» провели игру на командообразование

Подмосковные активисты «Движения Первых» в пришкольном лагере «Лидер» в школе № 7 Реутова провели для ребят младших отрядов игры на командообразование, чтобы научить понимать и работать сообща. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Невозможно представить наш современный мир с множеством технологий, инноваций, хорошей инфраструктурой и логистикой, не умея люди работать сообща. Чувствовать командный дух — это ощущение единства, когда все члены команды становятся неотъемлемой частью одного целого. Это, когда мы можем полностью доверять друг другу, быть уверенными в том, что каждый делает свою работу на высшем уровне и всегда готов помочь, когда это необходимо», — рассказала руководитель местного отделения «Движения Первых» в Реутове Владислава Золкина.

Участники «Движения Первых» в Реутове активно принимают участие в городских мероприятиях, в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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