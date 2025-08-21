Подмосковные аграрии собрали около 240 тыс тонн зерновых и зернобобовых

В Московской области продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые культуры уже убраны с площади 56,3 тысяч гектаров — это треть от запланированных на сезон 170 тысяч гектаров. В настоящее время намолочено почти 240 тысяч тонн зерна. Урожайность сохраняется на уровне 42,4 центнера с гектара и превышает прошлогодние показатели на 8,4 центнера, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В этом году увеличим валовый объем по основным культурам, включая зерновые — до 530 тысяч тонн. Озимые — пшеница, рожь и тритикале, уже дали почти 193 тысячи тонн зерна при урожайности 45,8 центнера с гектара, что на 10 центнеров выше прошлогоднего уровня. Яровые — пшеница, ячмень, овес, принесли 19,7 тысяч тонн с урожайностью 38 центнеров с гектара. Зернобобовые убраны с 9 тысяч гектаров — собрано 26,2 тысяч тонн, из которых 25,8 тысяч тонн составляет горох. Наши аграрии продолжают работу в полях, общая площадь уборки в этом сезоне превышает 266 тысяч гектаров», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Например, уборку озимой пшеницы завершили в хозяйствах подмосковного Агрохолдинга «ОСП агро». Всего было убрано более 2 тысяч гектаров, намолочено 11 тысяч тонн зерна. В сельхозпредприятиях Зарайска зерно убрано с 16,6 тысяч гектаров, в Луховицах — с площади почти 6 тысяч гектаров, в Ступино — с 4,2 тысяч гектаров, в Коломне — с 4 тысяч гектаров, уборочная кампания также продолжается и в других муниципалитетах.

Кроме увеличения валового объема по зерновым, в этом году планируется нарастить производство картофеля до 557 тысяч тонн, овощей — до 553 тысяч тонн, масличных — до 100,3 тысяч тонн. В полях работает современная сельхозтехника. Так, в предприятии агрохолдинга «Дмитровские овощи» в Талдоме запущен первый в России картофелеуборочный комбайн, оснащенный системой AirSep, которая позволяет эффективно отделять клубни от камней, земли и растительных остатков прямо в процессе уборки, повышая эффективность работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.