Подмосковные аграрии могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Алжир

Подмосковные субъекты малого и среднего предпринимательства, специализирующиеся в области агропромышленного комплекса и заинтересованные в расширении своих экспортных возможностей, могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Алжир, которая состоится с 11 по 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Мероприятие ориентировано на создание условий для быстрого и эффективного выхода на рынок Алжира. Участники бизнес-миссии смогут представить свою продукцию зарубежным потребителям, установить деловые связи и заключить контракты через организацию двусторонних и многосторонних B2B-встреч.

В ведомстве отметили, что региональные компании, желающие принять участие, могут подать заявку до 12 сентября через официальный сайт мероприятия myexport.exportcenter.ru. Важно отметить, что Российский экспортный центр (РЭЦ) предоставляет меры господдержки для участников — софинансируется 100% затрат на аренду и застройку выставочных площадей, организацию и информационное сопровождение, транспортные расходы на коллективную перевозку участников, оформление деловой зоны и привлечение иностранных потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.