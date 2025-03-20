Подмосковную продукцию для агропрома представили на форуме в Архангельске

В Архангельской области начался IV Агрофорум «От науки до практики» — ежегодное событие, объединяющее представителей сельхозпредприятий, научного сообщества и органов власти. Более 1400 участников обсудили ключевые вопросы отрасли, включая внедрение передовых технологий для повышения эффективности агропроизводства.

Среди решений, представленных на форуме, особое внимание привлекли современные смазочные материалы, разработанные для работы в условиях высоких нагрузок и переменчивого климата. Эти масла обеспечивают бесперебойную эксплуатацию техники в ответственные периоды — во время посевной и уборочной кампаний.

Также на форуме представили цифровую платформу, которая позволяет прогнозировать техническое состояние оборудования, снижая вероятность аварийных ситуаций.

«„Газпромнефть-СМ“ создает смазочные материалы и цифровые сервисы, отвечающие актуальным технологическим вызовам. У нас внушительный продуктовый портфель, однако работа над его расширением и совершенствованием не прекращается. Так, за последние два года в Научно-исследовательском центре компании было разработано или модифицировано более 300 рецептур масел, в том числе для сложного промышленного оборудования», — подчеркнул Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства помогают предприятиям решать актуальные задачи, повышая эффективность производства и обеспечивая устойчивое развитие отрасли.