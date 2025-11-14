Подмосковную практику по содействию развитии конкуренции оценили на Госсовете РФ

Комитет по конкурентной политике Московской области принял участие в заседании Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

12 ноября министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева приняла участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие, прошедшее в очно-заочном формате, было посвящено ключевым вопросам развития конкуренции и конкурентных процедур в российской экономике.

Московской областью была представлена практика, реализуемая совместно с Федеральной антимонопольной службой России: «Пилотный проект по формированию и реализации на примере Московской области региональной „дорожной карты“ по содействию развитию конкуренции».

Основные задачи пилотного проекта — разработка типовой структуры региональной «дорожной карты», предусматривающей наличие проектов по развитию конкуренции с конкретными задачами, мероприятиями, сроками и результатами, направленными на удовлетворение конкретных потребностей предпринимателей в развитии, а также апробация модели ее проектного исполнения.

Участники мероприятия высоко оценили работу Московской области по содействию развитию конкуренции, отметив ее значимость для устойчивого развития конкурентной экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.