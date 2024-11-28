Подмосковному Таширово присвоили звание населенного пункта воинской доблести

«Это почетное звание присваивается городам, поселкам, селам и деревням, на чьих землях шли сражения. В настоящее время в Подмосковье звания удостоены еще 34 населенных пункта», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что красноармейцы проявили невероятную стойкость, мужественно сражались за каждый метр родной земли. Командиры подразделений, преодолев смятенье и неразбериху первых минут боя, смогли организовать достойный отпор. Даже враг был вынужден отметить героизм и стойкость советских воинов в бою за Таширово.

«Присвоение почетного звания будет напоминать будущим поколениям о великом подвиге, который был совершен на этой земле, позволит увековечить память защитников Отечества. Уверен, что жители Таширова будут заслуженно гордиться почетным званием», — отметил Брынцалов.

Ходатайство о присвоении звания поступило от совета депутатов Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.