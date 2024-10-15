Подмосковного школьника признали одним из лучших начинающих блогеров

Пятиклассник из города Долгопрудный Данила Сторожевых победил в бесплатном образовательном проекте по контент-мейкингу от платформы «Поколение М». В рамках онлайн-курса он создал личный блог на видеоплатформе NUUM, который признали одним из самых интересных и включили в топ-5.

Программа создана с целью научить подростков формированию стратегии и концепции блога, созданию контент-плана, анализу статистики, монтированию видео, добавлению шрифтов в титры и борьбе со страхом во время создания блога, а также грамотному реагированию на комментарии.

Программа рассчитана на школьников 12-18 лет, поэтому в ней много элементов геймификации. Участникам предстояло погрузиться в виртуальный дом Nuumroom, в котором каждую неделю открывали новые комнаты с мотивационными советами, обучающим контентом и домашним заданием.

Данилу к участию в обучающем блогингу курсе привлекла возможность овладеть популярным родом деятельности. Пока он не определился с выбором профессии, но из школьных предметов больше всего любит русский язык, географию и биологию. По словам Данилы, возможно, он свяжет свое будущее с музыкой, творчеством или наукой, а умение вести свой блог для этого лишним точно не будет.

Фото - © Фото из семейного архива

Всего курс по созданию видеоконтента от «Поколения М» прошли школьники из 33 регионов России. Самыми активными стали участники из Московского региона, Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей, а также Республики Башкортостан.

Пять обладателей суперприза, в том числе и Данила, посетят мероприятие на свой вкус из афиши МТС Live.

«Поколение М» — крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, которую разработали в МТС. При помощи ИТ-технологий участники проекта под руководством опытных преподавателей проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам, знакомятся со знаменитыми деятелями и экспертами в сферах искусства, технических, ИТ и креативных индустрий, а также развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идеи образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику.

Все цифровые активности участников проекта в группах в соцсетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги, которые переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрали уже свыше 24 млн рублей — их направили на лечение 86 тяжелобольных детей.