сегодня в 17:54

Подмосковное варенье из огурцов стало лучшим туристическим сувениром в ЦФО

Продукция из огурцов торговой марки «ТМ Огуречная столица» из городского округа Луховицы заняла первое место в окружном этапе Центрального и Северо-западного федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир» со средней ценовой категорией от 200 до 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В конкурсе принимало участие свыше 700 участников, жюри высоко оценило продукцию подмосковного производителя, в том числе новинку этого года — пряник с огуречной начинкой.

В линейке производителя представлена продукция из огурцов, среди которой: зефир, крафтовый мармелад с имбирем, цитрусами, яблоками, лаймом и мятой, варенье классическое, пряное, а также с добавлением яблока.

Варенье имеет неповторимый свежий вкус, содержит клетчатку и витамины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.