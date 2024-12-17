сегодня в 18:57

Подмосковное варенье из огурцов стало лучшим гастросувениром по итогам конкурса

Подмосковная продукция из огурцов торговой марки «ТМ Огуречная столица» из городского округа Луховицы заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир» со средней ценовой категорией. Награждение призеров прошло в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В конкурсе приняли участие около 800 производителей сувенирной продукции со всей страны. Стенд подмосковного хозяйства, на котором были представлены варенье из огурцов, мармелад, зефир, пряники, привлек внимание других участников и посетителей мероприятия.

Ранее предприятие «ТМ Огуречная столица» также одержало победу в окружном этапе Центрального и Северо-Западного федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Гастрономический сувенир» со средней ценовой категорией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.