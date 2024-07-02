Подмосковное УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции

Московское областное УФАС России выдало предупреждение ООО «Рузский РО» об устранении выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства. В настоящее время оно исполнено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате анализа поступившей информации служба выявила, что в действиях этой организации существует признаки нарушения закона о защите конкуренции.*

ООО «Рузский РО» ущемляло права неопределенного круга потребителей путем предложения по заключению договора с заведомо невыгодными условиями. Также компания отказывалась согласовывать изменения в типовой договор.

Ведомство направило сформированную правоприменительную практику в территориальные органы для принятия мер в случае выявления нарушений на товарном рынке твердых коммунальных отходов.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе