Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции

Московское областное УФАС России признало индивидуального предпринимателя нарушившим закон о защите конкуренции при осуществлении деятельности в сфере общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «Время есть», содержащее информацию о наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции.

Согласно обращению, индивидуальный предприниматель неправомерно использовал в деятельности принадлежащего ему предприятия общественного питания произведения дизайна и промышленные образцы, правообладателем которых является заявитель, а также скопировал оформление заведений сети кафе «Помпончик».

В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения статьи 14.5, пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения дела управление признало индивидуального предпринимателя нарушившим закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание.

Материалы дела переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.