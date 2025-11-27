Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о защите конкуренции

Ранее в управление поступило обращение ООО «РНГС», содержащее информацию о наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции.

Согласно обращению ООО «БТЛ-Рус» разместило на своем официальном сайте не соответствующую действительности информацию о том, что общество является российским представительством зарубежной компании, производящей трубопроводную арматуру.

В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения пункта 3 статьи 14.2 закона о защите конкуренции, ООО «БТЛ-Рус» выдано предупреждение об устранении допущенных нарушений и после его невыполнения возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения дела управление признало ООО «БТЛ-Рус» нарушившим закон о защите конкуренции.

Материалы дела будут переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.

