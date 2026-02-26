Подмосковное УФАС выявило нарушение закона о рекламе

В антимонопольное управление обратилась общественная организация с жалобой на размещение в сервисе контекстной рекламы объявления о ферменте трансглютаминаза. По мнению заявителя, реклама нарушала требования законодательства.

Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона «О рекламе» и провело проверку.

По итогам рассмотрения реклама признана ненадлежащей. На основании решения физическое лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. В качестве наказания назначено предупреждение.

