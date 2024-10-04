Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Ступине

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на действия производственно-технического объединения ЖКХ округа Ступино, Ступинского центра закупок при проведении открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало производственно-техническому объединению жилищно-коммунального хозяйства округа Ступино, Ступинскому центру закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.