сегодня в 10:33

Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в округе Подольск

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Комби» на действия муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры «Быково», центра торгов при проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры «Быково», центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.