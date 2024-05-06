Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в округе Подольск
Фото - © Медиасток.рф
Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Комби» на действия муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры «Быково», центра торгов при проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры «Быково», центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.