Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Ленинском округе

Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Ленинском городском округе. Управление рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия образовательного центра «Старт» им. К. Д. Ушинского, центра торгов Ленинского округа при проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по организации питания, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало образовательному центру «Старт» им. К. Д. Ушинского, центру торгов Ленинского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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