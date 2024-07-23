Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Химках

Московское областное УФАС РФ рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на действия объединенного городского хозяйства округа Химки, управления централизации закупок округа Химки при проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту детских игровых площадок. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Объединенному городскому хозяйству округа Химки, управлению централизации закупок г. о. Химки обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.