Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Домодедове

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на действия Центра культуры и досуга «Импульс» г. о. Домодедово, Дирекции единого заказчика г. о. Домодедово при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству архитектурной подсветки, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Центру культуры и досуга «Импульс» г. о. Домодедово, Дирекции единого заказчика г. о. Домодедово обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.