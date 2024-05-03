сегодня в 10:28

Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Богородском округе

Управление рассмотрело жалобу ООО «Оптовая текстильная компания» на действия Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» при проведении электронного аукциона на поставку полотенец, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.