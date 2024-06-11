Подмосковное УФАС выявило административное нарушение в городском округе Коломна

Московское областное УФАС России привлекло администрацию городского округа Коломна к административной отвественности. Управление признало администрацию виновной в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 7.32.4 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дел послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения 6 жалоб на действия организатора торгов — управления имущества и земельных отношений администрации городского округа Коломна при организации и проведении аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Коломна Московской области.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на Управление имущества и земельных отношений администрации городского округа Коломна наложены штрафы общей суммой 180 тыс. рублей.