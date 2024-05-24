Подмосковное УФАС выявило административное нарушение в Богородском округе

сегодня в 08:45

Московское областное УФАС России привлекло администрацию Богородского городского округа к административной ответственности. Управление признало администрацию виновной в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной управлением.

Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения жалобы, поданной в отношении организатора торгов при организации и проведении аукциона на право заключения договора на организацию ярмарок на территории Богородского городского округа Московской области.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа администрации назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.