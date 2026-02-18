Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Воксис»

В Московское областное УФАС России поступила жалоба от гражданина, сообщившего, что на его мобильный телефон поступали звонки рекламного характера, предлагающие образовательные услуги. Заявитель посчитал, что при распространении данной рекламы были нарушены требования законодательства.

Рассмотрев обращение, антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении компании ООО «Воксис». В действиях организации усматриваются признаки нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18 Закона о рекламе. Нарушение заключается в том, что рекламные сообщения посредством телефонной связи направлялись абоненту без получения его предварительного согласия на их получение.

Если вина компании будет доказана в ходе рассмотрения дела, ей грозит административная ответственность. Санкции предполагают наложение штрафа, размер которого будет определен в соответствии со статьей 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.