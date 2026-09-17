Подмосковное УФАС возбудило дело против «Велес-Лес» из-за рекламы

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против ООО «Велес-Лес» после жалобы на рекламу пиломатериалов в интернете, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Управление получило обращение физического лица о рекламе пиломатериалов в интернете. В ней обнаружили признаки нарушения закона о рекламе.

Подмосковное УФАС возбудило в отношении ООО «Велес-Лес» дело по части 6 статьи 5 закона. Ведомство усмотрело в рекламе оскорбительные выражения.

Закон запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Если вину компании установят, ей грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях — от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.