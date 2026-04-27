Подмосковное УФАС возбудило дело против «Фест Логистик»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело в отношении ООО «Фест Логистик» из-за жалобы на рекламный звонок без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ведомство обратился житель, который сообщил о входящем звонке с рекламой стеллажного оборудования. По его словам, согласия на получение такой рекламы он не давал.

Антимонопольная служба установила признаки нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

В отношении ООО «Фест Логистик» возбуждено дело. Если вину компании подтвердят, ей грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

