Подмосковное УФАС возбудило дело из‑за рекламы по e-mail

Московское областное УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе после жалобы на рассылку образовательных услуг без согласия адресата, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение от гражданина, который сообщил о получении на электронную почту письма с рекламой образовательных услуг. По его мнению, рассылка была направлена без предварительного согласия на получение рекламы.

Антимонопольный орган рассмотрел обращение и установил признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия адресата.

В отношении физического лица возбуждено дело. В случае установления вины ему грозит штраф, предусмотренный законодательством.

