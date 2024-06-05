Подмосковное УФАС внесло ООО «Вирго» в реестр недобросовестных поставщиков

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Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ Московской области «Дубненская Больница», в отношении ООО «Вирго» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на поставку изделий медицинского назначения (лот 4).

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Вирго» подлежат включению в РНП.