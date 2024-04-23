Подмосковное УФАС внесло ООО «ТРИЕР» в реестр недобросовестных поставщиков

сегодня в 10:25

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства министерства здравоохранения Московской области» в отношении ООО «ТРИЕР» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на поставку изделий медицинского назначения.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТРИЕР» подлежат включению в РНП.