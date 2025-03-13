Подмосковное УФАС внесло ООО «ТЕКСА» в реестр недобросовестных поставщиков

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Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГКУ МО «Мособллес», в отношении ООО «ТЕКСА» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на приобретение форменной одежды для должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор) и лесную охрану на территории Московской области.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТЕКСА» подлежат включению в РНП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.