Подмосковное УФАС внесло ООО «Лидер Групп» в реестр недобросовестных поставщиков

сегодня в 11:30

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск», в отношении ООО «Лидер Групп» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию насосного оборудования объекта «Комплекс сооружений для гребного слалома в пос. Богородское Сергиево-Посадского района Московской области» ФГБУ УТЦ Новогорск.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Лидер Групп» подлежат включению в РНП.

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