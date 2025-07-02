В Подмосковье стартовал новый этап маркировки товаров

С 1 июля стартовал новый этап внедрения разрешительного режима в розничной торговле, направленный на повышение контроля за качеством и подлинностью товаров. В рамках этого режима кассовое оборудование при продаже товаров с маркировкой будет автоматически обращаться к системе «Честный знак» для проверки каждого уникального кода. Данный процесс осуществляется в онлайн-режиме и предназначен для обеспечения прозрачности и прослеживаемости товаров на всех этапах реализации. Об этом обобщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Обязательное нанесение кодов маркировки касается ряда товаров, среди которых — специи, соусы и суповые заготовки. В частности, под эту инициативу попадают сушеные овощи (например, ваниль, корица, мускатный орех), а также готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления, уксус и его заменители, а также продукты для приготовления соусов и готовые соусы. Кроме того, маркировка вводится на средства для волос — шампуни, лаки, а также дезодоранты, средства для бритья и другие персональные гигиенические товары.

Ключевой аспект системы «Честный знак» — контроль срока годности товара и его статус в системе. Если код товара просрочен, запрещен к реализации, выведен из оборота или отсутствует в системе, кассовое программное обеспечение немедленно уведомит продавца о невозможности продажи этого товара. Таким образом, система предотвращает реализацию просроченных и недоброкачественных продуктов, обеспечивает прослеживаемость их пути — от производства до продажи. Для потребителя это означает гарантию подлинности и качества приобретаемых товаров. При сканировании кода на кассовом аппарате причина блокировки товара будет отображена, а также ее можно уточнить через мобильное приложение «Честный знак» или обратившись в техническую поддержку системы.

В ведомстве отметили, что данные меры укрепляют контроль и прозрачность в сфере торговли, способствуют снижению оборота контрафактной продукции и увеличивают доверие потребителей к качеству покупок.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.