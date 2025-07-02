В Щелкове появится новая пешеходная зона

сегодня в 18:15

В городском округе Щелково стартовали работы по благоустройству пешеходной зоны, которая соединит Молодежную набережную с улицей Талсинская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках благоустройства здесь будет расширен проезд и организована новая стоянка для автомобилей, также обустроят новые дорожки из брусчатки для пешеходов, установят современные скамейки и урны.

Кроме того, в обновленной пешеходной зоне появятся качели, беседки и небольшой декоративный садовый домик для комфортного отдыха жителей и гостей города.

Сейчас специалисты занимаются расчисткой территории, чтобы в дальнейшем приступить к выполнению основных работ. Полностью завершить благоустройство планируется до 1 октября текущего года.

Также в округе в данный момент ведутся работы по благоустройству сквера у дома № 11 по Пролетарскому проспекту. Общая площадь благоустройства там составляет почти 1 Га.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.