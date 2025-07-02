В лесах Подмосковья продолжаются работы по уборке неликвидной древесины

Неликвидная древесина — это древесина, которая не может быть использована в хозяйственных целях из-за утраты технических качеств. К неликвидной древесине относят, например, сухостойные и поваленные деревья, стволы с повреждениями гнилью, а также древесину, пострадавшую от пожаров и других стихийных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В рамках санитарных мероприятий и благоустройства территорий в лесах Подмосковья проводятся работы по уборке неликвидной древесины. Вот основные участки, где ведутся такие работы, с привязкой к округам:

Одинцовский городской округ

пос. ВНИИСОК (2,2 га);

д. Зайцево (2,96 га);

д. Рожновка (0,86 га, 0,87 га, 2,4 га);

д. Шульгино (0,3 га, 0,5 га, 0,7 га);

пос. Чигасово (0,3 га × 2, 1,2 га).

Можайский муниципальный округ

а/дорога Уваровка-Тверь (7,7 га);

д. Ивакино (15,8 га);

д. Цыплино (9,7 га).

Талдомский городской округ

пос. Вербилки (2,8 га);

СНТ «Смирновская дача» (1,5 га).

городской округ Серпухов

а/д А-108 (3,3 га, 9,9 га)

а/д А-108 (3 га, 6 га)

СНТ «Ветеран» (6 га)

Наро-Фоминский городской округ

д. Плаксино, СНТ «Молодежный» (9,1 га);

дорога Верея-Дорохово, д. Симбухово (3,7 га);

А-108, д. Колодкино (2,1 га);

мунициапьный округ Егорьевск

дорога Сазоново-СНТ «Чернолесье» (1,3 га, 1,5 га);

дорога Рахманово-Сидоровка (4,2 га);

городской округ Домодедово

д. Житнево (5 га);

городской округ Ступино

А-108 (1,5 га, 2,8 га, 3 га);

п. Жилево (1,1 га, 2 га);

СНТ «Озерки» (3,6 га, 4,4 га, 5,8 га);

Сергиево-Посадский городской округ

г. Пересвет (5,1 га);

г. Хотьково (1,3 га);

Орехово-Зуевский городской округ

г. Ликино-Дулево (33,2 га);

Раменский муниципальный округ

д. Панино (7,3 га);

городской округ Воскресенск

д. Губино (4,1 га);

Павлово-Посадский / Богородский городские округа

ЦКАД (0,9 га, 4,7 га, 6,1 га);

А-107 (0,8 га);

муниципальный округ Зарайск

д. Чернево (3 га, 5,4 га);

трасса Зарайск — Клин-Бельдин — М-5 «Урал» (6 га);

муниципальный округ Шатура

д. Спирино (16,6 га);

д. Тархановская (18,1 га);

д. Кобелево (10,9 га);

Р-106 Шатура — Дмитровский Погост (5,7 га);

с. Дмитровский Погост (14 га);

п. Станции Осаново (2,9 га, 4,29 га);

городской округ Пушкинский

д. Левково, д. Грибово (12,9 га);

пос. Правдинский (1,1 га);

д. Данилово (2,7 га);

пос. Ашукино (0,2 га);

пос. Росхмель (0,8 га);

д. Якшино, д. Черноземово (0,1 га, 0,4 га);

д. Васюково (1,6 га);

Дмитровский муниципальный округ

д. Ближнево (7,9 га);

д. Селевкино (7,3 га);

д. Хлыбы (1,6 га);

д. Ново-Гришино (0,6 га);

д. Сазонки (12,3 га);

муниципальный округ Истра

СНТ «Альбатрос» (29 га);

д. Высоково (3,2 га);

п. Троицкий (40,21 га);

Пятницкое шоссе, пос. Отрадное (2,5 га);

городской округ Красногорск

г. Красногорск (30,1 га).

Данный вид мероприятий направлен на улучшение санитарного состояния лесных насаждений и уменьшение угрозы распространения вредных организмов.

Также очистка снижает пожарную опасность.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.