В Подмосковье завершился региональный этап IV Всероссийской детской премии

Она направлена на выявление лучших советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», представителей педагогического и родительского сообществ, а также граждан России, внесших значимый вклад в воспитание подрастающего поколения на основе общероссийских духовно-нравственных ценностей.

Конкурс проводится в рамках четырёх основных и шести специальных номинациях.

Среди основных номинаций были выбраны шесть финалистов:

Номинация «Навигатор детских открытий»;

Елена Мартыненко (г. Протвино);

Валерия Батарева (г.о. Орехово-Зуево).

Номинация «Навигатор профессиональных маршрутов»:

Белла Анастасова (г. Воскресенск);

Анастасия Зинченко (г.о. Коломна).

Номинация «Вдохновитель команды»:

Елена Грибкова — муниципальный координатор (г.о. Коломна);

Елена Соколова — муниципальный координатор (г.о. Подольск).

Финалисты спецноминаций из Московской области:

«Лидер воспитательных преобразований» — Алексей Панфилов (г.о. Орехово-Зуевский);

«Навигатор детских возможностей» — Евгения Колосова (г.о. Ленинский);

«Навигатор Первых» — Егор Никульшин (г.о. Химки);

«СВОй Герой» — Михаил Минаев (м.о. Зарайск);

«Сердце Орлят» — Ольга Крысина (г.о. Ступино);

«Сообщество значимых взрослых» — Юлия Крепостина (м.о. Лотошино).

«Важно, что советники директоров по воспитанию, активные школьники и родители в каждом федеральном округе получили авторитетную площадку для обмена мнениями по ключевым вопросам развития сфер образования и воспитания, распространения региональных практик, изучения инновационных методик и подходов. Миссия «Новой философии воспитания», амбассадорами которой являются «Навигаторы детства», — в создании условий для всестороннего развития каждого ребенка, раскрытия его потенциала», — рассказал директор Российского детско-юношеского центра (Росдетцентр) Александр Кудряшов.

В ведомстве добавили, что впереди финалистов ждет следующий этап конкурса — Всероссийский, который пройдет с 3 сентября по 15 октября 2025 года. Это отличная возможность показать себя и продемонстрировать свои умения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.