В Подмосковье завершился региональный этап IV Всероссийской детской премии
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В Подмосковье завершился региональный этап IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Она направлена на выявление лучших советников директоров по воспитанию и муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», представителей педагогического и родительского сообществ, а также граждан России, внесших значимый вклад в воспитание подрастающего поколения на основе общероссийских духовно-нравственных ценностей.
Конкурс проводится в рамках четырёх основных и шести специальных номинациях.
Среди основных номинаций были выбраны шесть финалистов:
- Номинация «Навигатор детских открытий»;
- Елена Мартыненко (г. Протвино);
- Валерия Батарева (г.о. Орехово-Зуево).
Номинация «Навигатор профессиональных маршрутов»:
- Белла Анастасова (г. Воскресенск);
- Анастасия Зинченко (г.о. Коломна).
Номинация «Вдохновитель команды»:
- Елена Грибкова — муниципальный координатор (г.о. Коломна);
- Елена Соколова — муниципальный координатор (г.о. Подольск).
Финалисты спецноминаций из Московской области:
- «Лидер воспитательных преобразований» — Алексей Панфилов (г.о. Орехово-Зуевский);
- «Навигатор детских возможностей» — Евгения Колосова (г.о. Ленинский);
- «Навигатор Первых» — Егор Никульшин (г.о. Химки);
- «СВОй Герой» — Михаил Минаев (м.о. Зарайск);
- «Сердце Орлят» — Ольга Крысина (г.о. Ступино);
- «Сообщество значимых взрослых» — Юлия Крепостина (м.о. Лотошино).
«Важно, что советники директоров по воспитанию, активные школьники и родители в каждом федеральном округе получили авторитетную площадку для обмена мнениями по ключевым вопросам развития сфер образования и воспитания, распространения региональных практик, изучения инновационных методик и подходов. Миссия «Новой философии воспитания», амбассадорами которой являются «Навигаторы детства», — в создании условий для всестороннего развития каждого ребенка, раскрытия его потенциала», — рассказал директор Российского детско-юношеского центра (Росдетцентр) Александр Кудряшов.
В ведомстве добавили, что впереди финалистов ждет следующий этап конкурса — Всероссийский, который пройдет с 3 сентября по 15 октября 2025 года. Это отличная возможность показать себя и продемонстрировать свои умения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.
«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.