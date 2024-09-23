Подмосковное УФАС внесло ООО «КАН-СТРОЙ 1» в реестр недобросовестных поставщиков

Согласно представленным сведениям учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту (ямочному ремонту) на автомобильных дорогах городского округа Кашира.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КАН-СТРОЙ 1» подлежат включению в РНП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.