Подмосковное УФАС внесло ИП в реестр недобросовестных участников аукциона

сегодня в 10:10

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение министерства имущественных отношений Московской области о включении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных участников аукциона, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям, индивидуальный предприниматель, признанный победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, не подписал договор в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, министерство направило обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания индивидуальным предпринимателем договора подтвержден представленными министерством документами. Индивидуальный предприниматель в рассмотрении обращения участие не принимал, доказательств, опровергающих позицию министерства, не представил.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении индивидуального предпринимателя подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.