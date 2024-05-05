На Солнце произошла крупнейшая за несколько лет вспышечная активность
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На Солнце зарегистрировали крупнейшую за несколько лет вспышечную активность. За сутки зафиксировали свыше 20 вспышек, в том числе 10 вспышек уровня M. Они соответствуют четвертому уровню по 5-балльной шкале событий на Солнце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, также на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Это вторая солнечная активность за последние два дня.
«Ее источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце-Земля. Интегральный индекс вспышечной активности находятся сейчас на уровне около 90% на границе между красной (очень высокий уровень) и фиолетовой (исключительно высокий уровень) зонами».
Михаил Леус
ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Леус добавил, что 5 мая вероятность вспышек высшего балла — примерно 60%.