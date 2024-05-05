На Солнце произошла крупнейшая за несколько лет вспышечная активность

«Ее источник, судя по всему, в северном полушарии Солнца, на достаточно близком расстоянии от линии Солнце-Земля. Интегральный индекс вспышечной активности находятся сейчас на уровне около 90% на границе между красной (очень высокий уровень) и фиолетовой (исключительно высокий уровень) зонами».

Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»