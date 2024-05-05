сегодня в 11:15

РФ в апреле отправила в Европу около половины своего СПГ

РФ за апрель поставила на рынок Европы 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа. В Азию отправили треть экспортируемого СПГ — это около 34%, сообщает РБК.

Примерно 20% поставок имеют статус «направленных в неизвестном направлении». Европа все также является основным направлением поставок для российского СПГ.

Показатель на апрель по поставкам в Европу сократился на 15 процентных пунктов по сравнению с мартом. Несмотря на это, на 18 п.п. увеличились поставки в неизвестном направлении.

Всего Россия экспортировала в апреле 2,84 млн т СПГ. Это 1,5% меньше уровня марта.

По итогам первых четырех месяцев нынешнего года экспорт СПГ стал выше на 3,1%, и составил 11,53 млн тонн.