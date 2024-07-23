Подмосковное УФАС включит ООО «Энергоярус» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в отношении ООО «ЭНЕРГОЯРУС» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям министерство заключило с обществом контракт на выполнение работ по обслуживанию двух трансформаторов на объекте.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, министерство расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭНЕРГОЯРУС» подлежат включению в РНП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.