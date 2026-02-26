Подмосковное УФАС признало рекламу спортивной секции ненадлежащей

Московское областное УФАС выявило нарушение закона в рекламе спортивной секции на транспорте. Материалы передадут для привлечения виновного к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба от жителя на рекламу спортивной секции, размещенную на транспортных средствах. В обращении указывались признаки нарушения закона о рекламе.

После проверки ведомство возбудило дело по пункту 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе. Речь идет о распространении недостоверных сведений о преимуществах услуги перед аналогичными предложениями.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования законодательства.

Материалы дела направят уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении виновного к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.