Подмосковное УФАС признало рекламу на транспортном средстве незаконной
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Московское областное УФАС России выявило нарушение статьи 20 закона о рекламе в действиях индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении на борту транспортного средства рекламы школы плавания.
По результатам рассмотрения обращения управление установило, что транспортное средство припарковано без передвижения на протяжении длительного времени, не используется по своему целевому назначению, а используется преимущественно в качестве рекламной конструкции для распространения рекламы.
Московское областное УФАС возбудило дело и по итогам рассмотрения приняло решение о признании рекламы с использованием транспортного средства ненадлежащей.
Материалы о нарушении законодательства о рекламе будут направлены в УМВД России по Московской области для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении лиц, в действиях которых присутствует состав административного правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 14.38 КоАП РФ.