Подмосковное УФАС признало ПАО «Совкомбанк» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ПАО «Совкомбанк» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовой услуги с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения ПАО «Совкомбанк» части 1 статьи 18, части 2 статьи 18, части 1 статьи 28 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовой услуги по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека, а также без указания полного наименования оказывающего ее лица.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.