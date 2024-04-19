Подмосковное УФАС признало ООО «Центр Инвест» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Центр Инвест» нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы. Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.