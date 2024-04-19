Подмосковное УФАС признало ООО «Центр Инвест» нарушившим закон о рекламе
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Московское областное УФАС России признало ООО «Центр Инвест» нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы. Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Согласно обращению, на абонентский номер заявителя поступил рекламный звонок без предварительного согласия адресата.
По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело в отношении ООО «Центр Инвест».
Управление признало ООО «Центр Инвест» нарушившим часть 1 статьи 18 закона о рекламе*.
В настоящее время распространение рекламы прекращено. Нарушитель будет привлечен к ответственности.