Подмосковное УФАС признало ООО «Охана-Новомосковский» нарушителем закона о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на принадлежащий ему абонентский номер звонков с рекламой услуг фитнес-клуба с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Охана-Новомосковский» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы, а также в использовании сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и/или набора абонентского номера без участия человека.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Охана-Новомосковский» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.