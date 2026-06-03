Подмосковное УФАС признало незаконной рекламу уроков музыки

В управление поступила жалоба на телефонный звонок с рекламой услуг по обучению музыке. Заявитель сообщил, что не давал согласия на получение подобных сообщений.

После проверки ведомство возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Материалы переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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