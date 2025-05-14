Подмосковное УФАС признало банк ВТБ (ПАО) нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало Банк ВТБ (ПАО) нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физлица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Банком ВТБ (ПАО) части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовых услуг по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента и без указания полного наименования оказывающего ее лица, а также в отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугой лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугой лица.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования части 7 статьи 5, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения Банка ВТБ (ПАО) к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.