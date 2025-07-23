Подмосковное УФАС признало АО «ТБанк» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщений и электронных писем с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения АО «ТБанк» части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы финансовых услуг по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента и без указания наименования лица, оказывающего услуги, а также без указания всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «ТБанк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.

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