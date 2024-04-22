Подмосковное УФАС признало АО «Рост» нарушителем закона о рекламе

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка с признаками нарушения закона о рекламе. Согласно обращению на абонентский номер заявителя поступил рекламный звонок без предварительного согласия адресата.

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения части 2 статьи 18 закона о рекламе. По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело в отношении ООО «Рост».

Московское областное УФАС России выдало обществу предписание об устранении допущенного нарушения. Нарушитель будет привлечен к ответственности.