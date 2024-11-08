Подмосковное УФАС привлекло ООО «Оникс» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО «Оникс» назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.